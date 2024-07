Perrito que le ha atinado a todos los marcadores da su predicción de Uruguay Vs Colombia

Uno de los partidos más esperado en la Copa Américaes el que enfrenta en semifinales a Uruguay y Colombia, quienes para muchos son los más regulares del torneo, denominándolo como una "final adelantada" en la que se espera salga el rival de Argentina en la gran final.

Las opiniones están divididas entre los que ven en Uruguay como claro finalista, con un nivel muy superior al de Colombia, y quienes apoyan a Colombia y reconocen que ha demostrado un muy bien juego, además de venir de golear a la selección panameña 5 a 0.

Perrito predice marcador de Uruguay Vs Colombia

Las redes sociales están encendidas con este partido, llenas de videos sobre análisis, interpretaciones e incluso sobre los posibles marcadores. En cuanto a esto, hay un perrito que se ha hecho viral debido a que ha logrado atinar algunos resultados de partidos.

La dinámica consiste en que sus dueños ponen dos canastas, cada una con la bandera de un equipo, le lanzan un balón al perro, quien desde una escalera lo golpea y termina encestándolo en las canastas, dando a así el resultado. De acuerdo con el perrito el partido se lo llevará Uruguay 2 a 1, eliminando a los cafeteros.

Este ha provocado una oleada de reacciones de los amantes del fútbol que no están de acuerdo con este marcador, indicando que la Selección Colombia dará el paso a la final y enfrentará a la Argentina de Messi en Miami: "Ojo ahí chandoso, anulo mufa", "Soy Argentina Canadiense, pero quiero que gane Uruguay 🇺🇾 después que gane el mejor", "Ese perro dijo que Colombia no pasaba de primera ronda, no confío", "Este perro siempre se equivoca. Así que hay más probabilidades de que sea al revés".

