VIDEO: colombianada de conductor trasteando una cama en una motocicleta

Un video se ha hecho viral en las redes sociales , causando opiniones encontradas en la ciudadanía, ya que un conductor de motocicleta fue captado en plena vía publica llevando una cama en compañía de su copiloto, todo fue registrado por un auto que venía siguiéndolos.

La filmación dura unos pocos segundos, pero es suficiente para identificar el vehículo, en el metraje se puede ver que, entre el copiloto y el conductor, llevan una cabecera y la parte inferior de una cama de aluminio, incluso las tablas de la cama son llevadas en las piernas del copiloto, dejando claro que se trataba de una especie de trasteo.

Los internautas que han visto el video han dejado cientos de opiniones, las cuales están contrariadas, pues, por una parte, están aquellos que defienden el actuar del conductor, alegando que se trata de una persona recursiva que encontró la forma de solucionar su dilema, en este caso la carga de la cama.

Pero, por otro lado, la mayoría de usuarios afirman que no es más que una mala práctica en la que no solo ponen en riesgo su vida, sino también la vida de otros actores viales, ya que la motocicleta no está hecha para este tipo de cargas, ni mucho menos cuando por llevar algo sus dimensiones cambian, haciendo difícil transitar por las calles de la ciudad.

La historia fue revelada en Noticias Caracol por el Ojo de la Noche, el cual detalló que: “En Colombia, el transporte de mercancías y enseres domésticos está regulado por la legislación nacional y local y si una persona realiza un trasteo sin utilizar un vehículo autorizado para este fin, puede estar sujeta a sanciones”.

Cabe resaltar que este tipo de actos son considerados como una irresponsabilidad al volante y pueden acarrear multas e incluso la inmovilización del vehículo.

