VIDEO: Compró pollo asado y le salió con una desagradable sorpresa

Una incómoda y desagradable experiencia en la compra de un pollo asado fue puesta en evidencia a través de las redes sociales por parte de una cliente en México quien aseguró que tras comprar el alimento en la reconocida tienda Costco, el producto le salió con larvas.

El incidente, que se volvió viral tras la publicación del video, expuso la desagradable sorpresa que le esperaba en el interior de una bolsa de la marca Kirkland: un pollo asado en un estado de descomposición alarmante. La cliente, quien adquirió el producto con la expectativa de una comida sabrosa y conveniente, se desilusionó por completo al ver sobre el producto, que parecía fresco, larvas y una mosca dentro del empaque.

En su testimonio, la afectada destacó que el pollo estaba sellado, lo que refuerza su denuncia sobre la venta de un artículo en condiciones inaceptables. La indignación de la mujer hizo eco en las redes, donde expresó su firme decisión de no volver a confiar en dichos productos de comida rápida. Para ella, resulta inconcebible que una mosca haya podido ingresar al alimento a través de los orificios de ventilación de la bolsa.

La reacción en línea no se hizo esperar. Numerosos usuarios compartieron experiencias similares, mientras que otros sugirieron que el problema podría haberse evitado si la cliente hubiera refrigerado el pollo inmediatamente después de la compra. Sin embargo, esta defensa no ha disminuido su indignación y el hecho suscitó cuestionamientos sobre los protocolos de calidad y manipulación de alimentos.

La cadena de tiendas, reconocida por su compromiso con la excelencia y la satisfacción del cliente, se enfrenta ahora a una prueba de confianza. La garantía de productos frescos y seguros, que ha sido su sello distintivo, está en entredicho.

Ante la creciente preocupación del público, se espera una respuesta por parte del establecimiento comercial. La claridad en cuanto a los procedimientos de control de calidad y las medidas de seguridad alimentaria se vuelve imprescindible para restaurar la confianza de los consumidores.

"La mosca en el fondo de la bolsa si no me muevo no me ven", "yo compré uno estaba crudo ,con sangre", "Me sucedió exactamente el mismo caso en el Costco de Monterrey hace unos meses", "confirmado eso es verdad yo compré un paquete de pollo ahí y abrí para separarlo pero olía espantoso yo jamás volví a comprar ahí", son algunos de los comentarios en la publicación que acumula más de 1 millón de visualizaciones.

