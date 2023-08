VIDEO: divertida pelea entre una joven y un loro que no la dejaba grabar: "Necesito silencio"

Los loros son mascotas muy inteligentes pues son capaces de interactuar con las personas por medio de un diálogo y en muchas oportunidades hacen quedar mal a sus dueños y se vuelven virales en las redes sociales debido a sus comportamientos.

Eso fue lo que sucedió hace poco cuando una joven quería grabar un video, pero su mascota no la dejaba, tanto es así que ella decidió grabar el momento para que quedara registrada la situación con su loro.

Por medio de la plataforma de TikTok una mujer identificada con el usuario de @agustinacoldeira_ filmó cuando comenzó a discutir con la mascota debido a que ella quería grabar un video, pero este no hacía silencio.

En la filmación se escucha que ella le dijo: "Necesito silencio en la casa, no me dejás grabar" y, de fondo el loro le respondió aunque no se entendió lo que le dijo.

Algunos segundos más adelante, el animal le dijo que "lo haga afuera", frase que no le gustó a la joven y le dijo: "No, no quiero... no me parece".

"Dejame grabar, necesito mandar un audio", le volvió a decir la joven con un tono mucho más fuerte, pero en modo de humor y el loro volvió y le respondió que no.

Al parecer, el animal fue quien ganó la "pelea" pues la filmación se acabó y la joven no mandó el audio.

El video ha generado ciertos comentarios con tono de humor, ya que la actitud del loro fue bastante llamativa. La filmación ya cuenta con más de 91 mil reproducciones y más de 1.000 veces ha sido compartido.

