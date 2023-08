VIDEO: hombre se queda dormido en un SITP y se pega tremendo 'totazo'

Por medio de las redes sociales todos los días se viralizan diferentes contenidos que llaman la atención de los internautas, pero sin lugar a dudas los videos de situaciones que ocurren en el diario vivir son los que más visualizaciones tienen, como lo que ocurrió hace poco dentro de un bus del SITP en la ciudad de Bogotá.

Y es que por medio de la plataforma de TikTok, un usuario identificado como @Mariangel Aguilera publicó un video que le ha sacado risas a más de una persona, mientras que otros han opinado que el que grabó debió haber despertado al pasajero para que no se golpeara.

Y es que en la filmación, que dura tan solo 21 segundos, se puede ver el momento en el que un bus del SITP estaba realizando su ruta en la capital mientras que en el exterior llovía. Uno de los pasajeros se dio cuenta que otra persona estaba durmiendo pero en cualquier momento se podía llegar a caer, por lo que sacó su celular y comenzó a filmar.

En la publicación se lee: "Esa caída se venía venir. Lo siento amigo". Y dicho y hecho, algunos metros más adelante el joven que vestía gorra, camiseta blanca y jeans se cayó en el pasillo del bus, totazo que lo hizo despertarse y sentarse de nuevo con mucha vergüenza.

Publicidad

El video ha dado mucho de que hablar y los comentarios no han dejado de aparecer en el video: "*el señor preocupado por qué nadie lo vea* 1,3 millones de personas:", "cansado tal vez y lo venció el sueño no me da risa", "Causa mucha gracia si, pero en realidad es triste pues el man que tipo de trabajo y de vida tiene que enfrentar para que pueda estar así 😳😳", "aaaay Miguel, Miguel migueeel", "me rio, pero tranquilamente podría ser yo 😂", y muchos más.

Te puede interesar: Un consolador dentro del bolso de Yaya