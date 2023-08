Cristina Hurtado habla de la posibilidad de tener un cuarto hijo

Cristina Hurtado y Josse Narváez se han convertido es una de las parejas más famosas que hay en el país y quienes se ganaron el cariño de sus millones de seguidores pues se muestran tal cual son por medio de sus redes sociales personales y a través de la pantalla chica.

Luego de conocerse en un famoso reality nacional, los presentadores han estado juntos por más de 20 años y fruto de ese amor tienen tres hijos que son Daniel, Juan José y el pequeño Mateo.

Para nadie es un secreto que el bebé llegó por sorpresa, ya que no estaba en sus planes, pero sin lugar a dudas ha sido la casualidad más hermosa que le ha pasado a la pareja, aun así, en varias oportunidades han dejado claro que no quieren tener más hijos.

Sin embargo, los internautas les siguen preguntando si en algún momento en el futuro quieren tener una hija, pues recordemos que la pareja tiene tres varones, sin embargo, Cristina Hurtado y Josse Narváez respondieron sin titubear.

Por medio de la dinámica de preguntas y respuestas, una persona les escribió: "¿La familia seguirá creciendo?, me gustaría que tuvieras una bebita".

A lo que Cristina respondió de manera contundente: "No, no, no, no, no mujer. O sea, no hay el más mínimo riesgo".

Luego de esto, la reconocida presentadora enfocó a su esposo, quien estaba junto a ella en el carro y Josse dijo con cara de pánico que no estaba en los planes tener otro hijo.

Ante la reacción del presentador, la modelo sonrió y no hablaron más del tema.

Con estas respuestas queda más que claro que ni Cristina ni Josse están buscando más hijos y se encuentran felices y plenos en este momento de su vida, criando a sus dos hijos mayores y enseñándole nuevas cosas al pequeño Mateo.

