Video: le tocó salir en cucos en medio de temblor y hasta se olvidó que tenía perro

En la mañana del viernes 19 de enero, un fuerte temblor de magnitud 5.6 s acudió el suroccidente de Colombia alrededor de las 6:26 a.m., según reportes del Servicio Geológico Colombiano.

Entre los numerosos videos que circularon en redes sociales, uno en particular llamó la atención.

Una mujer identificada como Daniela Hernández, de Armenia, compartió un video que capturó el preciso momento del temblor; sin embargo, lo que se volvió objeto de polémica fue su inusual reacción ante la emergencia.

En el video, se observa a Hernández salir despavorida, vistiendo solo ropa interior, pero lo que generó intriga y críticas fue que dejó a su perro en el camino.

La situación desató diversas reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios tomaron el incidente con humor, mientras que otros criticaron a la mujer por aparentemente dejar a su mascota a su suerte. Ante la controversia, Hernández se vio obligada a salir a explicar lo sucedido.

La joven, visiblemente angustiada, admitió que su instinto de supervivencia la cegó en el momento del temblor, impidiéndole pensar en su perro.

En un intento por calmar las críticas, Hernández expresó: "Mi instinto de supervivencia me cegó, y no me dejó pensar en mi perrito. En serio, veo este video y me puedo morir de la risa, no es normal mi reacción, salí en bola".

Afortunadamente, en imágenes posteriores del video, se puede ver a Hernández con su perro, ambos a salvo.

A pesar de la explicación, la situación deja en evidencia la variedad de reacciones humanas ante situaciones de emergencia y cómo el instinto de supervivencia puede prevalecer sobre otras consideraciones, incluso en relación con nuestras mascotas.

"Tranquilos que siempre mi perrito es al lado mío, el bajo con nosotros y él más que yo fue la sensación de los vecinos…", agregó la joven.

