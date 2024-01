Alina Lozano y Jim Velásquez despiertan dudas sobre la autenticidad de su matrimonio

Alina Lozano y Jim Velásquez, una de las parejas más controvertidas en el mundo de las redes sociales, se encuentran en el ojo del huracán nuevamente. Las críticas y cuestionamientos no cesan, ya que muchos internautas consideran que su relación, desde el noviazgo hasta el reciente matrimonio el 23 de noviembre de 2023, es una elaborada farsa diseñada para obtener reacciones y beneficios económicos.

La actriz, conocida por su icónico papel como Nidia en 'Pedro el Escamoso', avivó la controversia al publicar un video junto a su esposo, haciendo referencia al caso de Geraldine Fernández. Esta joven barranquillera había dicho mentiras sobre su participación en la película ‘El Niño y La Garza’ de Estudio Ghibli, galardonada con un Globo de Oro a la mejor cinta animada.

En el video, Jim Velásquez afirmó con humor, “Ya no somos los influencers más mentirosos de Colombia, nos destronó Geraldine, la ilustradora viral. O sea, el trabajo que hizo esta mujer fue impresionante, ni siquiera nosotros haciendo un matrimonio logramos esa viralidad”. Estas declaraciones desataron especulaciones sobre la autenticidad de su propia boda.

Ante las dudas generadas, Alina Lozano respondió molesta, “¿Qué estás diciendo? ¿Que nuestro matrimonio fue una farsa, una mentira o qué? Pilas con lo que dices. No, no, no, hay que darle contexto a esto”, intentando aclarar la situación mientras abordaba la polémica noticia de la ilustradora.

La publicación en redes sociales ha desencadenado muchas reacciones y comentarios. Entre estos, se pueden leer mensajes como "Para todos los que han creído que este contenido es real", "La rompieron jaja", "Creo que Jim nos dijo sutilmente lo que muchos pensamos desde el principio", “Se le escapó la verdad a Jim jajajaja” y “Entonces, ¿se casaron o no se casaron?”.

Cabe destacar que después de su boda, la pareja emprendió su luna de miel en Roma, donde enfrentaron diversos problemas, incluyendo inconvenientes con su equipaje.

Duramente criticados, provocaron indignación al grabar un video en el Monumento a los Migrantes y Refugiados en la plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano. La controversia en torno a la autenticidad de su matrimonio sigue siendo motivo de debate en las redes sociales.

