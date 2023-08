VIDEO: mujer da de comer a su bebé en el piso e internautas la liquidan con los comentarios

Por medio de las redes sociales se viralizó hace poco un video que causó gran indignación entre los internautas en todo el mundo, pues se ve como una mujer da de comer a su bebé en el piso.

La mujer identificada como Raquel Tolman, oriunda de Utah, Estados Unidos, publicó en su cuenta de TikTok llamada desertbabysteps, en la que tiene varios seguidores, una filmación que tan solo dura 14 segundos, pero ese tiempo bastó para mostrar el momento en el que le da algunos snaks a su hijo de tan solo pocos meses de nacido.

Tolman dijo que esa es la forma como alimenta a su bebé cuando ella se encuentra enferma. En el video se ve en un principio al pequeño acostado boca arriba y cuando nota que su mamá lanza la comida, se gira boca abajo para poder comer lo que su mamá le había dado.

"Le doy pequeños snacks, como si fuera un pollo", fue lo que dijo la madre en el vídeo que se viralizó en diferentes plataformas digitales y que suma hoy por hoy más de 10,4 millones de visualizaciones.

Este video causó un sinfín de comentarios de internautas que se mostraron indignados y llenaron de críticas la publicación en TikTok: "Literalmente está alimentando a su bebé desde el maldito suelo, ¿Cómo puede estar esto bien porque estás enferma? No seas madre si no puedes cuidarlo", "El bebé era como 'oh, es hora de jugar pollo' 😂", "Acabo de rociar un poco de queso rallado en el piso para mi perro, así que, lo mismo".

Aun así, hubo personas que entendieron si situación y la apoyaron con comentarios positivos: "Estos comentarios muestran cuántas personas nunca estuvieron enfermas y se quedaron solas para cuidar a sus hijos...", "Es muy fácil criticar desde un celular o una computadora sin pasar por determinadas situaciones".

