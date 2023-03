Hace algunos días se dio a conocer el último deseo de Paula Durán antes de morir por un cáncer de cerebro y de estómago que le fue diagnosticado cuando estaba en embarazo de su tercer hijo, en un hospital de Estados Unidos.

La mamá de Paula, la señora Gloria Camargo, reveló que su hija le pidió que se llevara a su hija mayor de regreso a Colombia: "Luciana se va conmigo, mucha gente me ha preguntado el porqué. Luciana está en una edad donde necesita la presencia femenina, mi hija no está pero estoy yo. También fue una petición de Paula, ella me pidió que no la dejara nunca".

Luego de recibir las cenizas de Paula, las cuales van a reposar en su país natal, Sergio se tuvo que despedir de Luciana y lo hizo con un conmovedor posteo en sus redes sociales.

Junto a un video en el que se les ve felices en familia, él escribió: "Llegaste a mi vida cuando tenías 2 años, desde el primer momento entre los dos se dio esa química, primero conquisté tu corazón y después el de tu Hermosa Madre, contigo he aprendido muchas cosas, me diste la oportunidad de cumplir ese rol de Padre para ti... Hoy te llevas parte mi corazón, solo le pido a Dios que siempre te proteja y que siempre me ames como desde el primer día, siempre estaré para ti y siempre seré tu Papá. Te amo mi Lolito hermoso".

Sergio Vega se quedará en Estados Unidos con sus otros dos hijos, Julieta de 4 años y Juan José de unos cuantos meses de nacido.

Sin embargo, la hermana de Paula Durán, Alejandra Durán, compartió otro posteo en el que aseguró que había sido separada de sus sobrinos más pequeños, un mensaje que despertó la preocupación de los internautas, pues no se sabe cuál será el destino de los hijos de Paula.

"Lastimosamente hoy he sido separada de mis sobrinos, cuando yo quería seguir junto a ellos sintiendo ese amor ese cariño eterno porque así será. Solo le pido a Dios fortalezas para seguir continuando. Los amo con toda mi vida", escribió la joven en sus redes.

