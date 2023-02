Última petición de Paula Durán antes de morir separaría a su hija mayor de Diego Vega

La joven Paula Durán fue conocida en muchos lugares gracias a su lucha contra el cáncer terminal que le diagnosticaron los médicos en una clínica de California, Estados Unidos.

El pasado 25 de enero la joven de tan solo 27 años murió, una noticia que conmovió no solo a sus familiares, sino que también a miles de colombianos que estaban orando y pidiéndole a Dios por su recuperación.

Los papás de Paula lograron, gracias al pedido de las personas y a la ayuda de la Cancillería, lograron obtener la visa humanitaria para estar con su hija durante los últimos días de vida.

Una vez ellos llegaron y estuvieron a su lado, Paula murió cinco días después tras tener una fulminante recaída.

Ya ha pasado un mes desde que la joven dejó el plano terrenal, y la mamá de la joven, la señora Gloria Camargo, brindó una entrevista y allí reveló cuál fue el último deseo de su hija antes de morir.

La mujer dijo que Paula le pidió que su hija mayor, Luciana de 9 años, regresara a Colombia con ella: "Luciana se va conmigo, mucha gente me ha preguntado el porqué. Luciana está en una edad donde necesita la presencia femenina, mi hija no está pero estoy yo. También fue una petición de Paula, ella me pidió que no la dejara nunca".

Asimismo, está a la espera de tener las cenizas de su hija en las manos para poder regresar a Colombia, una decisión que tomó junto a Sergio Vega, esposo de Paula: "Me entregaban las cenizas a las 3 semanas y hasta ahora no las tengo. Lo que falta es la documentación para poder sacarla del país porque va para Colombia".

En la entrevista también reveló que hay personas que la tratan mal por medio de las redes sociales: "No es fácil, cada que termina o comienza el día, abro mis ojos y pienso que no es cierto. Hay mucha gente que me escribe cosas feas que nadie entiende, solo les puedo decir que el perder a un hijo es el dolor más grande".

De esta manera la señora Gloria Camargo y el esposo de Paula estarían cumpliendo con los últimos deseos de la joven antes de morir.

