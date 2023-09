El pasado viernes, un vuelo de la compañía Delta Airlines con destino a Barcelona se vio inmerso en una situación inusual y desagradable que obligó a dar media vuelta y regresar al aeropuerto de origen, en Atlanta.

El motivo detrás de esta decisión fue un "riesgo biológico" provocado por la diarrea de un pasajero que se había esparcido por todo el avión. Este incidente dejó a los pasajeros sorprendidos y preocupados por la higiene y la seguridad a bordo.

Días después del incidente, el programa 'Versió RAC1', presentado por Toni Clapés, logró contactar a uno de los pasajeros afectados por este accidentado vuelo. El hombre se identificó como Carles, y dijo ser un médico que viajaba con su familia después de visitar la ciudad estadounidense.

El hombre proporcionó detalles adicionales sobre la magnitud de los hechos. Según sus palabras: "Había 15 o 20 filas afectadas, eran muchos metros. Si no lo hubiese visto, no me lo podría haber imaginado".

El suceso, aunque sorprendente, se vivió con relativa tranquilidad a bordo, y a pesar de que el pasajero enfermo estaba tumbado en el suelo, no se requirió asistencia médica. Carles también mencionó que no notaron ningún olor, pero admitió que las filas cercanas al pasajero seguramente sí lo habrían percibido.

Tras el incidente, los pasajeros tuvieron que esperar en la terminal de origen durante aproximadamente una hora y media o dos, mientras el avión era limpiado y desinfectado. Luego, regresaron a bordo de la misma aeronave, que había tenido su alfombra reemplazada y estaba en condiciones impecables.

El testigo de los hechos dijo que a pesar de la incomodidad inicial, todos los pasajeros se lo tomaron con calma y Delta Airlines compensó la situación ofreciendo un descuento de 200 dólares para futuros vuelos con la misma aerolínea, válido hasta el 1 de septiembre del año siguiente.

Este incidente nos recuerda la importancia de mantener la higiene personal y seguir las pautas de seguridad a bordo de una aeronave. Si bien situaciones como estas son raras, y posiblemente inesperadas, subrayan la necesidad de estar preparados para enfrentar circunstancias inesperadas mientras viajamos.

La rápida respuesta de Delta Airlines y la cooperación de los pasajeros ayudaron a manejar esta situación inusual de la mejor manera posible.

