Linda Palma es una de las presentadoras de entretenimiento más lindas del país gracias a su belleza, talento y carisma.



Aunque es esbelta y tiene un lindo rostro, Linda no disfruta de posar ligerita de ropa y siempre se le ve muy hermosa con el atuendo que elige para presentar en el noticiero.



Te puede interesar: Linda Palma revivió foto de cuando era una adolescente y se veía hermosa



Sin embargo, un seguidor le sugirió que "debería mostrar más las caderas y las nalgas", pero ella no se quedó callada.



Con mucha decencia, Linda le contestó que no necesitaba eso para sentirse mejor.



"Mmm no. Yo soy presentadora de televisión. Si quieres ver nalgas y bubbies busca en otras cuentas que de eso hay bastante por acá. Mujeres que tristemente deben recurrir a mostrarse pa que las volteen a mirar. No soy tan básica", escribió Linda.