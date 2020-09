El día que a Karol G la invitaron a un programa de bromas y la hicieron enfurecer

Karol G siempre ha sido una colombiana muy talentosa y desde muy joven comenzó a tocar puertas para llegar a convertirse en una estrella de talla internacional. Sin emabrgo, no la tuvo fácil.



Cuando era apenas una jovencita fue invitada a muchos programas y uno de ellos fue 'Qué locura' en el país vecino, Venezuela. El show es famoso por hacer bromas pesadas a los artistas y Karol G no fue la excepción.



El montaje del que fue víctima era un supuesto programa de concursos en el que una artista acompañaba a un concursante para que ganara premios respondiendo correctamente a las preguntas.



Sin embargo, su contrincante, una actriz del programa 'Qué locura' llamada Ivette Domínguez, tenía la "suerte" de que le hicieran preguntas muy fáciles, pero al equipo que lideraba Karol G le hacían preguntas muy complejas.



"A ellos les están haciendo preguntas muy fáciles", replicó Karol G al 'director' de dicho espacio cuando hicieron una pausa.



No obstante, lo que más enfureció a Karol G es que comenzaron a decirle que "no estaba capacitada para responder" o que "nadie la conocía".



Enfurecida, la paisa se acercó a la que supuestamente era su contrincante para pedirle respeto y hasta le lanzó un vaso de agua en la cara.



Finalmente, Karol G dijo que se retiraba muy molesta porque consideraba que "era una falta de respeto". Sin embargo, al final le dijeron que se trataba de una broma, pero la artista se mostró avergonzada y entre risas la abrazaron.



Mira el video completo