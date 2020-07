Jessi Uribe ha estado inmerso en una ola de críticas desde que se conoció su relación con la bella Paola Jara. Incluso, muchos señalaban que la ex del cantante estaba despechada. Sin emabrgo, eso parece haber quedado en el pasado.



Recientemente, Jessi concedió una entrevista en un live de Instagram y habló de las cosas que han cambiado en su vida. Manifestó su amor por la música



"La gente inventa mentiras mías que no son, yo los dejo que hablen. Saben lo que soy, lo que fui y cambiaron muchas cosas en mi vida y una nueva persona con la que estoy", señaló Jessi.







"Esta situación que pasé y que se ha hablado mucho de eso, no es tan solo por la viajadera o que yo sea cantante que fue que me separé, no. Todos se separan. La mamá lo tiene claro que respondo por mis hijos. Si voy a ver a mis hijos la gente critica que por qué viajo en cuarentena....tengo claro mi vida, tengo a Dios en mi corazón. Sería egoista de mi parte estar con una persona por mis hijos", recalcó.



Jessi también indicó que su ex ya tiene pareja



"Ella es una mujer que tiene su pareja, está feliz con él. Ella está feliz y yo estoy feliz. A los que me dicen payaso ¿por qué? ¿Porque me separé?", indicó el artista.



Finalmente, expresó que no había tenido la oportunidad de hablar abiertamente sobre lo que se rumoraba de su vida sentimental.