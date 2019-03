Varios famosos de Hollywood han decidido no tener hijos. A muchos les ha sorprendido la decisión de algunos muy cotizados y atractivos.



Quizás por temor a renunciar a su libertad o a sacrificar su libertad estos famosos, citados por le portal Cultura Colectiva, decidieron decirle No a los biberones y pañales.



Jennifer Aniston: Ha tenido varios matrimonios, uno con el guapo Brad Pitt, y en ninguno ha quedo embarazada. Sin embargo, ella ha ratificado en varias oportunidades que a las mujeres se les estigmatiza para que se casen y sean madres. "Existe una presión sobre todas las mujeres para que seamos madres y si no lo somos, nos llaman mercancía defectuosa. Quizá mi propósito en este planeta no es procrear. Quizás hay otras cosas que quiero hacer", dijo.



Cameron Díaz: una de las rubias más aclamadas de Hollywood y protagonista de varias películas de comedia decidió no convertirse en madre. Asegura que tener hijos "es demasiado trabajo y no quiero ser responsable de una vida más que de la mía". También recalca que no tiene instinto maternal a flor de piel.



Leonardo Dicaprio: el guapo y cotizado protagonista de Titanic, Leonardo Dicaprio, se le ha visto rodeado de varios amores y hermosas modelos, pero aún no siente el llamado para ser padre. Sus motivaciones son trabajar por el planeta y conservación del medio ambiente. El actor ha dicho que "el mundo no marcha correctamente como para tener hijos".



Kevin Spacey: ha confesado abiertamente su homosexualidad, pero su decisión quizás tiene que ver con la infancia dura que vivió.



Winona Ryder: quizás la actriz siempre antepuso su trabajo por encima del deseo de procrear o nunca se creyó lista para hacerse cargo de otra vida.



Christopher Walken: aunque lleva casado 50 años nunca ha querido tener hijos para poder disfrutar de su fama y exitosa carrera.



Renee Zellweger: la famosa protagonista de El diario de Bridget Jones ha asegurado en varias entrevistas que tener hijos es una especie de esclavitud y que demanda demasiado tiempo.