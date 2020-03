“Juanpis Gonzales”, personaje interpretado por el comediante Alejandro Riaño, narró en su cuenta oficial de Instagram lo difícil que ha sido estar encerrado en su casa sin sus “esclavis” por la cuarentena.

‘Juanpis’ afirma que no sabe ni tender la cama y dice que le hace falta tener a alguien que le colabore y lo acompañe en estos difíciles momentos.

Con una botella de su famoso “fucking Macallans” en la mano y el estilo ‘gomelo’ que lo caracteriza, ‘juanpis’ ya no sabe qué hacer en la cuarentena.

“Mk, esto de que los esclavis se queden en la casa –o bueno si a eso se le puede llamar casa– me está poniendo sensible, wuon.” Señaló en la publicación.

También dijo, “no sé qué más hacer, ejercicio, play, chupar weon, pero ya” además resaltó que “el piscinero no llega weon, esa piscina está llena de hojas y yo no me voy a untar weon”

Sus dos millones de seguidores no paran de reír con el video que ya cuenta con más de 130 mil reproducciones.

Esperemos que “juanpis” no vaya entrar en depresión o peor aún que se enloquezca más.