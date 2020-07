Las 10 cosas que no sabías de la exitosa novela Pasión de Gavilanes

Pasión de Gavilanes es una exitosa telenovela que fue emitida por primera vez en 2003, tiene 188 capítulos que cuentan las historia de tres hermanos campesinos y tres hermosas mujeres hijas de un hacendado que se enamoran en medio de un nudo de venganza y pasión.



La novela protagonizada por Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown fue todo un éxito no solo en Colombia, sino en varios países.



A continuación te contamos algunas cosas que quizás no sabías de esta novela.



1. Pasión de Gavilanes fue una adaptación de la telenovela colombiana 'Las aguas mansas' de 1994 protagonizada por Juan Carlos Gutiérrez y Margarita Ortega. Con algunos cambios en la trama, ambas producciones fueron exitosas.



2. La novela ha sido emitida en más de 40 países entre los que se encuentran Argentina, España, China, Grecia, Filipinas, Hungría y Montenegro.



3. Ha tenido adaptaciones en otros países como 'Tierra de reyes' en México, emitida en 2014.



4. La bella Ana Lucía Dominguez interpreta a dos personajes. En los primeros episodios es Libia Reyes (Hermana de Juan, Franco y Óscar) y después hace el papel de Ruth Uribe, quiene es clave en la historia.



5. La banda sonora también fue muy exitosa. La voz principal es la cantante Ángela María Forero y no la actriz Zharick León quien interpreta a Rosario Montes. La música fue tan bien recibida por el público que se sacaron dos discos con canciones de la teleserie.



6. Pasión de Gavilanes ha ganado más de 30 premios y galardones por su rating en varios países.



7. Mario Cimarro confesó que hubo mucho misterio antes de conocer personalmente a quien sería su pareja en la novela. Finalmente, cuando la vio solo pudo exclamar "¡wow!", pues era perfecta y la cataloga como una mujer con mucha sensibilidad.



8. Su título en inglés es “Hidden Passion” que en Español significa “Pasión Oculta”.



9. Es la telenovela extranjera más vista en Argentina. Incluso, el presidente Néstor Kirchner tuvo que cambiar su agenda con todo su gabinete para ver el final.



10. El actor colombiano Juan Sebastián Aragón interpretó a Oscar Reyes en Las aguas mansas' y en Pasión de Gavilanes también participó en el papael del villano Armando Navarro.