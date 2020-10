Laura Acuña revivió foto de su niñez para mostrar que era igualita a su hijo

Laura Acuña asombró a sus seguidores al mostrar una foto de su hijo pequeño y compararlo con otra foto de ella a la misma edad.

La presentadora puso la foto en sus historias, allí se ve una comparativa, del lado izquierdo está ella cuando era bebé y al lado derecho su segundo hijo, Nicolás.

En las fotos se les aprecia con gestos serios, otra característica que los hace parecerse aún más, sobre todo en dicha imagen.

Laura acompañó con el mensaje: “Copy, paste. Aunque él es la versión 2.0”.

Seguidamente Acuña hizo una publicación fija en la que colocó la toma completa de su niñez que había utilizado en la historia, en la que su madre Yolanda Ayala la estaba cargando.

“me veo y me pica todo con ese vestido. ¿Ahora sí me creen que Nico es mi mini yo? Me estoy divirtiendo con estos #tbt”, posteó la mujer