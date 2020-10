Danna García se unió a ‘MeToo’, la tendencia mundial que expone los escándalos sobre abusos y acosos sexuales en el mundo del entretenimiento.

Este tema a desenmascarado casos como el de Bill Cosby y Harvey Weinstein e incluso de actores reconocidos.

Hace poco Danna García reveló detalles sobre una experiencia poco agradable que padeció en Los Ángeles, Estados Unidos.

En una entrevista con Univisión, la actriz narró la vez que fue victima de acoso sexual por parte de otro actor.

Sin temor alguno la colombiana rompió el silenció y dio detalles sobre lo sucedido.

“En Los Ángeles sí me acosaron. Un director me dijo: ‘Necesitas ser más sensual, necesitas mostrar más sensualidad cuando nos visites a nosotros’. O sea, no era actuando que necesitaba yo explotar más eso”, indica la reconocida actriz.

Ella señala que esta persona la invitó a salir con un reconocido actor, el mismo hombre que la obligaría a tener relaciones sexuales.

“Esa misma persona, me acuerdo que me invitó a una cena con un actor y yo estaba fascinada (…) después de la cena me dice que subiera a su casa y yo le dije: ‘No, yo me tengo que ir, yo tengo clases mañana en la escuela de actuación'”, señala Danna.

Cuando le negó la entrada, el acosador no tuvo más salida que obligarla y someterla: “En el garaje me agarró contra la pared, me empezó a besar y me empezó a tratar de desvestir, una cosa muy pesada que yo nunca viví en Latinoamérica”.

Su mánager le recomendó que no contara nada y que se quedara callada para evitar problemas.