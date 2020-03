Yina Calderón se convirtió en noticia estos días en redes sociales, pero esta vez por algo positivo.

La empresaria ha sido aplaudida por sus seguidores después de ver la campaña que emprendió para ayudar a las personas que han sido afectadas por el coronavirus, pues algunos no tienen recursos necesarios para comprar lo necesario para su hogar mientras están en cuarentena.

La huilense, con ayuda de otras personas, ha logrado reunir mercados y llevarlos a personas de escasos recursos.

Lo que ha hecho lo ha compartido a través de sus redes sociales en videos.

En los comentarios, más de un seguidor la defendió de quienes la critican tanto.

“Ninguno de los que te critica hace algo así”, “qué buen gesto” y más mensajes así por ese estilo le han hecho.

Yina Calderón ayuda a afectados por coronavirus pic.twitter.com/7OClm92Eej — Qué tal esto (@CorreDile) March 25, 2020

“Hoy aportamos nuestro granito de arena, gracias a todos los que le han llevado mercado y ayuda a los que necesitan, todas las personas que he subido a mis historias han recibido mercado. Dios les pague mucho, no olviden enviar sus videos para que sean publicados y ayudarnos entre todos, yo subo el video, dejo ciudad y número para que ustedes se contacten con ellos, cualquier mercadito ayuda mucho. Me alegra tener amigos como ustedes @juniorflorezp @dr_urasanoficial”, escribió.