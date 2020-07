"Oso y pantallero", le dijo Amparo Grisales a Gianluca Vacchi y la tacharon de "envidiosa"

Amparo Grisales siempre se ha destacado por ser una gran artista, con una trayectoria impecable, pero también por ser una mujer frentera y que dice las cosas "sin pelos en la lengua".



Eso quedó claro en el más reciente comentario que le hizo Amparo Grisales a un video que subió el multimillonario Gianluca Vacchi.



En el video aparece Vacchi presumiendo su nuevo Lamborghini azul, lo detiene en el camino y comienza a bailar, como ya es costumbre, para divertir a sus seguidores.



Sin embargo, al parecer, a Grisales no le pareció muy apropiado y decidió comentarle.



"Perdón...pero es horror...oso y pantallero...!!!", escribió la diva y de inmediato salieron a cuestionarla.







Muchos la tacharon de "envidiosa", pero otros salieron a defenderla diciendo que "tiene derecho a dar su opinión.







No obstante, otros señalaro que su comentario no fue malintencionado, pues lo acompañó de un emoji que guiña un ojo por lo que pudo tratarse de una broma.