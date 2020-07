Paola Jara se volvió tendencia estos días tras haber preparado un sudado de pollo que, al parecer, a la vista de muchos no se veía "apetitoso".



Incluso, a la artista la criticaron por la forma en que lo prepara y ella misma salió a hablar diciendo que lo hacía con mucho amor y que "no entendía por qué hacían tendencia su plato".



Sin embargo, el principal comensal, su novio Jessi Uribe, también salió a hablar en sus historias de Instagram de lo que pasó.



Jessi publicó una historia con un meme en el que aparecía el plato de su novia y en el otro él llorando.



"Jajajaja lo que no saben es que le queda deliciosooooo y yo de comer si sé", dijo Jessi defendiendo a su amada novia.





