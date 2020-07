La empresaria Manuela Gómez ya había manifestado que recibió amenazas y señaló que tuvo que "abandonar su lugar favorito y tiene un nuevo hogar".



"Tengo una nueva casa en medio de la nada, ni siquiera sé qué voy a hacer para poder seguir trabajando. Por culpa de muchas cosas, de bobadas, de gente que me quiso hacer la vida imposible. Qué triste y yo sin meterme con nadie. Decidí cambiar el chip de Manuela Gómez y empezaron a montármela", señaló.



Manuela señaló que "no hizo nada" para evitar problemas y dice que le costó llegar a estar en el estado de tranquilidad en el que se encuentra.



"Pensé que me iba a morir...una pelada me amenazó. Qué cosa tan horrible y sin merecérmelo".



Estas fueron las historias que publicó en Instagram