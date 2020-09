Un angustioso video muestra el momento en el que un hombre denuncia que solados del Ejército acaban de matar a su mujer.

La víctima, identificada como Juliana Giraldo Díaz, se movilizaba por carreteras del Cauca, junto a su pareja y dos personas más.

El hecho se registró en la mañana de este jueves, a un kilómetro del casco urbano de Miranda, y en la grabación se ve al hombre reclamar a los militares por qué dispararon. Se le oye decir que ellos no llevaban nada ilegal, ni habían puesto resistencia.

“¡Dios mío! Ese man me la mató, me mató a Juliana. Ayúdenme!”, la desesperación de un hombre en Miranda, Cauca. Denuncian que él disparo vino de un militar que estaba con otros soldados en la vía. pic.twitter.com/exCJWqbsFU — TuBarco (@tubarconews) September 24, 2020

“Estamos desarmados. Le dispararon en la cabeza. No tenemos armas, no tenemos drogas, nada, este man me la mató, ayúdenme, mataron a Juliana, él le pegó un tiro en la cabeza, se le oye decir.

Te puede interesar: “Pégueme para tener el gusto de meterle un tiro”: La imperdonable amenaza que un policía le hizo a un niño

“Conocemos del hecho porque un grupo de la guardia indígena está cerca, nuestros guardias, en solidaridad, acudieron a apoyar a las víctimas, ella no era indígena, era de Miranda, tenía 38 años, los hechos habrían ocurrido a un kilómetro del casco urbano, en un crucero de una vereda que se llama Guatemala, manifestó Mauricio Capaz, de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca Acin.

Según Capaz, los testigos manifestaron que no habían ningún reten cerca de los hechos. “Testimonios que recogimos en la zona dicen que no había retén, o alguna señalización de retén, y coincide con lo que encontramos en el vídeo, donde dicen que, al parecer, los militares salieron del monte disparando, es complicado”.

Autoridades correspondientes acudieron al lugar para proceder al levantamiento del cuerpo de Juliana.

El hecho ha generado una ola de comentarios en los que rechazan el asesinato de la mujer.