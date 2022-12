¡Estos son los 20 Madrazos de la semana! Desde Plaza de las Américas

¿Te perdiste los 20 Madrazos de este fin de semana? La oportunidad el sábado 29 de abril fue para el sector de Plaza de las Américas en donde Jhon Carrero y Sara Uribe estuvieron visitando tiendas y pasando un rato agradable con los oyentes y televidentes de La Kalle.



Esta es la lista de las canciones más escuchadas en los 96.9 FM



1. Con los ojos cerrados de La Pandilla Del Rio Bravo



2. Si no es contigo de Charrito Negro



3. Perdí la pose de Espinoza Paz



4. Hermosa experiencia de Banda Ms



5. Ángel o demonio de Fredy Montoya; Luisito Muñoz Tenga pa que chupe de Dario Dario



6. Adiós amor de Christian Nodal



7. Tenga pa' que chupe de Darío Darío



8. Me equivoque de Jhonny Rivera



9. La buena y la mala de Banda Tierra Sagrada



10. Me gusta de Revancha Norteña



11. Amante y amigo de Arelys Henao



12. La última farra de Yeison Jiménez



13. Puedes volar de Grupo Tornado



14. No me dolió de Arrolladora Banda El Limón



15. Quedate con él de Los Hermanos Medina



16. Deja vu de Prince Royce Y Shakira



17. Amor del bueno de Calibre 50



18. Me estorbas de Grupo Pesado



19. Ingrata de Pipe Bueno; John Alex Castaño



20. Que mal te ves sin mi de Espinoza Paz