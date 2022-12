A este PERIODISTA le chantaron su PICO en vivo y en directo

Mientras el reportero Daniel Ángulo daba una noticia para su portal Fox Soprts, desde Madrid España, fue sorprendido por una mujer que se le acercó y le dio un beso en la mejilla -en plena transmisión- que lo hizo sonrojar.

Publicidad

En ese momento Daniel no opuso resistencia, pero sí se acordó de su esposa y dijo “Una locura, ya empezamos. Por amor a Dios que Karen no esté viendo esto por favor”, un momento de risa e incomodidad que seguro el periodista no olvidará nunca.

El video se hizo viral en redes sociales.