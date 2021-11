Andrés Parra vivió una terrible situación en un restaurante junto a su familia

El reconocido actor Andrés Parra compartió en su cuenta personal de Twitter una experiencia muy desagradable que vivió en el restaurante de un hotel por culpa de un altercado con otro hombre.

Recordemos que Parra participó en diferentes producciones como ‘El cartel’, ‘La pasión de Gabriel’, ‘Escobar, el patrón del mal’, ‘El comandante’ y ‘El robo del siglo’.

En el año 2014 se casó con Diana Cáliz y de esta relación nació Samuel, su pequeño hijo de dos años.

El actor explicó en su red social que el pasado 31 de octubre estaba desayunando junto a su esposa y su hijo en un restaurante de un hotel: “Mientras llegábamos a nuestra mesa vimos otra pareja con una bebé de unos 2 meses. Yo le dije a Sammi: ‘mira, una amiga’. Y nada, sonreímos todos, nos saludamos y seguimos a la mesa”. Unos minuto después Andrés y Diana se levantaron para servir el desayuno y el papá de la bebé se acercó a Samuel para que se conocieran.

Parra continuó: “Samuel anda en modo Halloween y lo que hizo fue hacerle un gesto como de monstruo, le gruñó y obvio la asustó”. Lo que hizo el actor fue explicarle a su hijo que no debía hacer eso ya que el “no entendía el juego y la había hecho llorar por el susto”. “Siempre hemos manejado las cosas con Samuel desde el respeto, tratando de hacerlo entender las consecuencias de sus actos”.

Publicidad

Andrés dijo que el altercado no terminó ya que el padre de la bebé se volvió a acercar a su mesa y comenzó a gritarle a Samuel: “¡Eso que hiciste estuvo muy mal! ¡Muy mal! ¡Ya verás las consecuencias que tu actitud tendrá en tu vida cuando seas adulto!”. El actor quedó pasmado con la situación pero cuando volvió en si dijo: "De corregirlo me encargo yo, no usted. En esas Diana llegó y sacó la leona, obvio”.

En medio del problema el hombre le dijo a Parra: “¿Tienes un problema conmigo...? ¡Si quieres nos vamos de madres!”, y a Diana le gritó: "‘¡Educa a tu hijo!’”.

Andrés Parra finalizó su experiencia diciendo: “Es decir, el cerebro primitivo con toda, el descontrol total. Yo no entendía nada y el Samu relajado seguía en su modo león, ‘Hulk’, dinosaurio. Gracias a Dios nunca se dio por enterado a pesar de lo agresivo que este señor fue con todos”.

Andrés Parra /Foto: Twitter Andrés Parra

Andrés Parra /Foto: Twitter Andrés Parra

Publicidad

Andrés Parra /Foto: Twitter Andrés Parra

Andrés Parra /Foto: Twitter Andrés Parra

Andrés Parra /Foto: Twitter Andrés Parra

Andrés Parra /Foto: Twitter Andrés Parra

De esta manera se pudo desahogar con sus seguidores quienes también le compartieron al actor algunas situaciones parecidas que vivieron en algún momento.