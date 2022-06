Anuncia cambio de fechas para el pago del impuesto predial y vehicular en Bogotá

La Alcaldía de Bogotá anunció este jueves, 23 de junio, los nuevos cambios en el calendario tributario de Bogotá; las fechas serán extendidas para el pago del impuesto predial y vehicular.

Así las cosas, el Predial, que tenía fecha límite de pago para mañana 24 de junio, fue extendido hasta el 15 de julio de 2022, mientras que el de Vehículos pasó del 15 de julio al 12 de agosto; dentro de estas fechas los pagos tendrán el 10% de descuento.

Para pago sin descuento se asignaron las siguientes fechas: 29 de julio para Predial y 26 de agosto para Vehículos.

Según informó el secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, el cambio al calendario tributario se dio para que la mayoría de bogotanos puedan acceder a los descuentos dispuestos.

“Aún tenemos contribuyentes que no han podido obtener la factura porque no contamos con la información completa, como es el caso de predios nuevos y predios sin información del responsable, además de ciudadanos que generaron declaraciones erróneas y no se pudieron acoger al pago por cuotas”, añadió.

Además, señaló que algunos ciudadanos no han recibido la factura Predial, por lo que la ampliación de las fechas les permite acogerse en los próximos días al descuento.

A los contribuyentes interesados en obtener los recibos de pago de vigencias anteriores a 2022, en la medida de lo posible, se les solicita acudir a los SuperCADE, a partir del próximo martes, 28 de junio, con el fin de evitar mayor congestión en los puntos de atención presencial.