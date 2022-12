"Casi me DESMAYO", la reacción de Camilo Echeverry cuando Shakira cantó su canción

Camilo Echeverry no cabe de la emoción con el video que subió Shakira cantando su tema 'Tutu', que grabó junto a Pedro Capó, y lo compartió en sus redes sociales.

En el video aparece la barranquillera muy cómoda en su casa entonando parte de la letra de esta canción.

"¡No me puedo sacar esta canción de la cabeza!", escribió Shakira junto a la publicación.

Minutos después, Camilo Echeverry reposteó el video en sus redes y dejó ver la alegría que le produjo ver a una de sus artistas favoritas cantando uno de sus temas.

(SIC) "Después de saltar por toda la casa y haberle mandado este video a mis papás, a mi hermana, a mi novia y al resto de gente que conozco, jajajaja tengo que decirles que no lo puedo creer... Cuando cumplí 7 años, mi papá me llevó a una tienda de casettes y me regaló 'DÓNDE ESTÁN LOS LADRONES'. Desde ese momento, y hasta hoy, @shakira es en mi mente sinónimo de grandeza y de excelencia... Y bueno... que subió un post cantando mi canción y casi me desmayo", escribió Camilo.

