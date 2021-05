Estas han sido las canciones más escuchadas en Sudamérica y mejor pagadas en el mundo

Hoy te compartimos cuáles son las canciones más escuchadas en Sudamérica dentro de los géneros de hip hop, pop, trap, reggaetón, electronica y rock, además de las tres canciones que fueron mejores pagadas en el mundo. Para que conozcas si fue tu artista o canción favorita fue la que consiguió ese logro, según informó la compañía S Money.

Las tres canciones mejores pagadas fueron Shape of you, de Ed Sheeran con una ganancia en Spotify que asciende a 13.347.665 dólares, Rockstar, de Post Malone, que ganó 10.409.424 dólares y en tercer lugar la canción Dance Monkey, de Tones and I que ganó 10.298.960 dólares.

Mientras que las canciones más escuchadas en países sudamericanos fueron:

País: Colombia

Canción: Déjala que vuelva

Artista o banda: Piso 21 y Manuel Turizo

Reproducciones: 544,780,626

Ganancias: 2,669,425 dólares

País: Argentina

Canción: Adán y Eva

Artista o banda: Paulo Londra

Reproducciones: 627,517,660

Ganancias: 3,074,837 dólares

País: México

Canción: Ahora te puedes marchar

Artista o banda: Luis Miguel

Reproducciones: 278,435,662

Ganancias: 1,364,335 dólares

País: Panamá

Canción: Otro trago

Artista o banda: Sech

Reproducciones: 384,965,611

Ganancias: 1,886,331 dólares

País: Brasil

Canción: Lencol Dobrado

Artista o banda: Joao Gustavo e Murilo

Reproducciones: 212,062,341

Ganancias: 1,039,105 dólares

País: Chile

Canción: Not Steady

Artista o banda: Paloma Mami

Reproducciones: 88,652,557

Ganancias: 434,398 dólares

País: Uruguay

Canción: Me voy

Artista o banda: Rombai

Reproducciones: 76,421,302

Ganancias: 374,464 dólares

País: Perú

Canción: En peligro de extinción

Artista o banda: Bembe Orquesta

Reproducciones: 21,872,556

Ganancias: 107,176 dólares

País: Ecuador

Canción: Por tu culpa

Artista o banda: Tres dedos

Reproducciones: 7,875,930

Ganancias: 38,592 dólares

País: Paraguay

Canción: Amigos con derechos

Artista o banda: Japiaguar y Mama Santa

Reproducciones: 3,505,938

Ganancias: 17,179 dólares

País: Bolivia

Canción: Muchachita

Artista o banda: Bonny Lovy

Reproducciones: 2,395,358

Ganancias: 11,737 dólares