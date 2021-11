Karol G , quien se encontraba ofreciendo un concierto de su 'Bichota Tour' en la ciudad de Nueva York , Estados Unidos , de manera simultánea mientras se celebraban los Latin Grammy 2021 en la noche de este jueves, se enteró, en plena tarima, que fue condecorada en dicha ceremonia.

Según cuenta la cantante de reguetón, le informaron de la noticia a través de su In Ear (herramienta utilizada por músicos y artistas para obtener referencia auditiva), que había sido galardonada por su canción 'Bichota' como mejor interpretación reguetón del año.

“Ustedes no saben lo que me están diciendo aquí en el oído, se los juro por Dios que no lo puedo creer. Nos ganamos el Grammy de Bichota y nos lo ganamos en Nueva York. No hay mejor presentación que esa mami”, dijo la paisa a su público con euforia.

Posteriormente, tras finalizar su show, Karol G se reunió con su equipo de trabajo y con el también cantante de reggaetón Feid, quien la acompañaba, para celebrar de manera categórica en el camerino del famoso teatro neoyorquino 'United Palace' .

Al no caber de la felicidad, la intérprete de '200 copas' se unió con sus bailarinas para moverse hasta el piso con el ritmo del género urbano y hacer twerking. De esta manera, Karol G celebra su segundo gramófono a lo largo de su carrera musical que va en ascenso.

"De las cosas bonitas que uno aprende en el camino: Un premio no define el éxito de un artista. Hay quienes son gigantes y no tienen uno. Si no lo tienes, deja a los que sí celebrar su momento; Pero si lo tienes, ¡DISFRÚTALO!, La vida es una celebración y agradece todo lo que te da", concluyó la paisa en su perfil de Twitter.