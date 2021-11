VIDEO: otro chofer del SITP renunció mientras hacía un recorrido

Un nuevo chofer del SITP renunció mientras cumplía una de sus rutas por las calles de la capital.

Aún no se conoce la identidad del hombre pero decidió hacer pública su renuncia por medio de un video que se viralizó rápidamente en las redes sociales, en el que deja muy clara su inconformidad con su empleo.

"Ya no aguanto más esta situación, decidí parar y que vengan a recoger el bus. Ya no aguanto esta humillación que hace el Consorcio Express con sus empleados, con los sindicalizados y con los enfermos, la verdad no veo sentido madrugar a trabajar para que le descuenten el bono cada vez que quieran. En mi caso me bajaron el sueldo hace dos años por el simple hecho de afiliarme a un sindicato", se le escucha decir al hombre en el video.

El conductor contó que el sueldo no es suficiente "No aguanto más, hasta aquí llego, no puedo más, no tengo paz ni tranquilidad, no tengo vida. Llevo varios días sin poder dormir más de 2 o 3 horas porque no concilio el sueño".

En otra parte del video el empleado aseguró que está cansado de trabajar en la compañía "Me mamé de Transmilenio y con el Consorcio Express, en todo lado buscando que uno la embarre para quitarle la plata".

#NoticiaW | Vuelve y juega: Otro conductor del Sitp renunció en medio de su recorrido. Denuncia falta de garantías laborales por parte del operador consorcio Express. pic.twitter.com/nnhjDz86eo — W Radio Colombia (@WRadioColombia) November 18, 2021

Recordemos que hace algunos días se dio a conocer el primer caso sobre esta situación en el que un joven llamado Jesús también renunció en plena ruta cansado de las humillaciones y el maltrato que recibía.

Por su parte, Transmilenio respondió y dijo que Consorcio Express son los responsables de "garantizar el cumplimiento de los horarios establecidos para los conductores, que son jornadas que no superan las ocho horas, incluyendo los descansos correspondientes para garantizar la seguridad operacional".