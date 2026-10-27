Restricción de parrillero en moto en Bogotá por Halloween; aplica varios días y horarios

Si eres motociclista y planeas salir a celebrar o a trabajar durante la temporada de Halloween en la capital, debes tomar nota para organizarte con tiempo.

La Alcaldía de Bogotá anunció un paquete de medidas especiales en materia de movilidad y seguridad vial para controlar el tránsito durante este fin de semana de alta circulación nocturna.

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Históricamente, las festividades de fin de octubre registran un incremento considerable en la accidentalidad y en el flujo vehicular en las calles de la ciudad.



Por esta razón, la administración distrital decidió fijar restricciones puntuales a la circulación de motos, enfocadas principalmente en la prohibición del parrillero o acompañante y en la delimitación del paso por vías estratégicas.



¿A qué hora y cuándo aplica la restricción de parrillero en moto en Bogotá por Halloween?

La medida central establecida por el Distrito es la restricción estricta de parrillero o acompañante en motocicletas durante las jornadas de mayor flujo festivo, específicamente los días jueves, viernes y sábado.

De acuerdo con la información oficial emitida por las autoridades de la capital, no podrás transitar con acompañante en los siguientes horarios y fechas:

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Horario de la restricción: Aplica entre las 6:00 de la tarde (6:00 p. m.) y las 6:00 de la mañana (6:00 a. m.).

Aplica entre las 6:00 de la tarde (6:00 p. m.) y las 6:00 de la mañana (6:00 a. m.). Periodo de vigencia: La medida arranca desde la noche del jueves 29 de octubre y se extenderá de manera continua durante las madrugadas previas y posteriores al fin de semana festivo, finalizando en la madrugada del martes 3 de noviembre de 2026.

Si vas a utilizar tu motocicleta durante esas noches o madrugadas, recuerda planificar tus desplazamientos con suficiente anticipación para que evites sanciones, inconvenientes y contratiempos con los controles de tránsito que estarán desplegados por toda la ciudad.

🚨 ¡Atención, motociclistas! Del 29 de octubre al 3 de noviembre habrá restricciones de circulación en Bogotá para proteger la vida, fortalecer la seguridad vial y preservar el orden público durante Halloween. Consulta los detalles y planea tus recorridos. https://t.co/jjnGk0oAtz — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) October 27, 2026

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¿Cuáles son los horarios de restricción para motos en los 19 corredores viales de la ciudad?

Además de la limitación sobre el parrillero, la Alcaldía de Bogotá implementará una restricción general a la circulación de todo tipo de motocicletas en 19 corredores estratégicos de la capital.

Esta medida complementaria busca regular el flujo en los puntos que suelen colapsar o registrar altos índices de congestión durante las celebraciones de Halloween.

Toma nota de las condiciones operativas fijadas para estos sectores de la ciudad:

Horario de aplicación: La restricción general para transitar en moto por estos 19 corredores rige entre las 8:00 de la noche (8:00 p. m.) y las 4:00 de la mañana (4:00 a. m.).

La restricción general para transitar en moto por estos 19 corredores rige entre las 8:00 de la noche (8:00 p. m.) y las 4:00 de la mañana (4:00 a. m.). Fechas comprendidas : La limitación abarca el mismo periodo previsto por el Distrito, es decir, entre la noche del jueves 29 de octubre y la madrugada del martes 3 de noviembre.

: La limitación abarca el mismo periodo previsto por el Distrito, es decir, entre la noche del jueves 29 de octubre y la madrugada del martes 3 de noviembre. Criterio de selección de las vías: Los 19 corredores intervenidos por la administración fueron elegidos debido a que concentran elevados volúmenes de tráfico y registran antecedentes de siniestralidad vial durante la temporada de Halloween.

Durante los días de aplicación de las medidas, contarás con la presencia de agentes de tránsito y operativos especiales desplegados en puntos clave de la capital.

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El objetivo de este personal en vía es verificar el cumplimiento de las normas, orientar a los conductores y prevenir posibles incidentes de movilidad.

¿Por qué el Distrito tomó estas medidas para los motociclistas durante Halloween?

Los análisis de seguridad vial efectuados por la Alcaldía de Bogotá en años anteriores revelan que, durante las festividades de Halloween, se presenta un aumento considerable de accidentes y comportamientos de riesgo en las vías.

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Frente a esta situación, las autoridades distritales consideraron necesario implementar controles temporales para proteger la vida de los ciudadanos y disminuir el número de víctimas.

El propósito principal de las restricciones es reducir las cifras de muertes y lesiones derivadas de siniestros de tránsito, poniendo un énfasis prioritario en la protección de los motociclistas, quienes representan uno de los actores viales más vulnerables frente a las emergencias en vía.

Asimismo, la administración distrital reiteró el llamado a respetar las normas de tránsito, no exceder los límites de velocidad y abstenerse de conducir bajo los efectos del alcohol. Si vas a participar en las actividades programadas en Bogotá por la temporada de Halloween, la recomendación oficial de la ciudad es recurrir a medios de transporte seguros y planear tus recorridos con la debida anticipación.

