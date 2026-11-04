¿Vuelo cancelado en El Dorado? Paso a paso para reprogramar sin pagar penalidades

Una falla técnica crítica en el sistema de radares de la torre de control y del Centro de Gestión Aeronáutica del Aeropuerto Internacional El Dorado ha generado un colapso en la operación aérea de Colombia.

El incidente, registrado este miércoles 4 de noviembre, provocó que las pantallas de los controladores aéreos quedaran completamente apagadas por casi dos horas.

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Esta situación forzó la suspensión inmediata de despegues y restringió los aterrizajes en la principal terminal aérea del país, desatando un efecto dominó que ya afecta a miles de pasajeros a nivel nacional.



La contingencia provocó demoras generalizadas y la cancelación de decenas de itinerarios, afectando principalmente a aerolíneas de alta operación como LATAM Colombia y Clic Air.



Decenas de aeronaves se vieron obligadas a permanecer en las pistas de origen en ciudades como Medellín, Cali y Bucaramanga, mientras que los aviones que ya se encontraban en el espacio aéreo de Bogotá tuvieron que realizar patrones de espera obligatorios antes de recibir la autorización para aterrizar de forma segura.

¿Cómo verificar el estado de tu vuelo y solicitar reprogramación hoy?

Ante la estabilización gradual del sistema de radares de la Aerocivil, las aerolíneas han pedido a los pasajeros realizar sus consultas de manera virtual.

Si tienes un viaje programado, sigue estos pasos clave para verificar tu itinerario y gestionar cambios sin costo:

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1. Monitoreo del estado del vuelo en tiempo real

Antes de salir hacia el terminal, comprueba si tu avión presenta demoras o si la frecuencia fue cancelada de forma definitiva utilizando estas herramientas digitales oficiales:



Rastreador web de la aerolínea: Ingresa el número de tu vuelo o el código de reserva directamente en el Estado de Vuelos de Avianca o en la sección interactiva de LATAM Airlines. Ambas plataformas muestran alertas en vivo.

Ingresa el número de tu vuelo o el código de reserva directamente en el Estado de Vuelos de Avianca o en la sección interactiva de LATAM Airlines. Ambas plataformas muestran alertas en vivo. Panel oficial de El Dorado: Accede al visualizador digital de salidas y llegadas directamente en la plataforma web oficial del Aeropuerto El Dorado para contrastar el estado general de las pistas.

2. Canales digitales para la reprogramación inmediata

Si tu vuelo aparece en el listado de afectados por el apagón técnico de la torre de control, tienes derecho a cambiar tu itinerario sin penalidades ni diferencias tarifarias. Te recomendamos usar estas vías para evitar las congestiones telefónicas:

