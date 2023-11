Cae profesor jíbaro en colegio de Bogotá: hacía cocteles de drogas para alumnas

En un impactante incidente que conmociona a la comunidad del barrio Madelena, en la localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá, las autoridades c apturaron a un profesor de inglés acusado de suministrar un coctel de drogas a sus alumnas . El caso involucra a cuatro niñas estudiantes de octavo grado de un colegio local que fueron encontradas desmayadas, aparentemente debido a una sobredosis.

Según informes recopilados por el 'Ojo de la Noche', para La Kalle, los familiares de las niñas señalan al profesor de inglés como el presunto responsable de suministrar los estupefacientes. La situación alcanzó su punto más crítico este jueves, cuando una de las menores cumplía 15 años y, al parecer, el profesor preparó una mezcla de sustancias que resultó en la sobredosis, según relataron parientes de las niñas.

Una familiar de las afectadas describió en La Kalle la situación, indicando: "A mi mami la llamaron y le dijeron que ella se había desmayado. Pues mi mami no creyó que fuera algo tan grave. Cuando llegó allá, estaba mi hermana junto con otras tres niñas desmayadas, vomitando en el suelo porque el tipo les había dado en horas de la mañana ese 'tussi' y les dijo que tenía que ingerirlo por la boca por la nariz y que les iba a hacer un mayor efecto".

Las niñas fueron trasladadas a un centro médico, donde actualmente se encuentran en proceso de desintoxicación y se informa que están fuera de peligro. El profesor fue entregado por los padres de las niñas a la Policía, quienes lo capturaron luego de que al parecer le encontraron algunas dosis en su maleta.

Al momento de su detención, una mujer increpó al profesor, expresando su indignación: "¿Qué pensó? ¿Que eso se iba a quedar así? Qué belleza. Tírese a viejos como usted, vaya a la pudrición usted, pero no venga a tirarse acá a las niñas".

Las niñas hospitalizadas confesaron a sus familiares que el profesor de inglés les vendía estas dosis desde el mes de agosto, y señalaron que podría haber más estudiantes involucrados en el colegio, ya que en cada dosis les entregaban un distintivo en forma de sticker. Muchos celulares, especialmente los de alumnos de décimo y once grado, llevan este sticker en las carcasas.

Ante la gravedad de la situación, la hermana de una de las niñas hospitalizadas denunció: "El colegio no se hace responsable, no dice nada la coordinadora todo el tiempo es una persona muy grosera y el tipo está allá, en la Fiscalía y me toca ir a poner las denuncias". La comunidad espera respuestas claras por parte de las autoridades y del colegio involucrado mientras el caso continúa siendo investigado.

