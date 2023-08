Barney y las tragedias tras el programa infantil: sexo tántrico, amenazas y drogas

Barney y sus amigos es un recordado programa infantil que durante los años 90 se robó el corazón de millones de niños en el mundo; pues el programa estadounidense, que tenía a un dinosaurio morado como protagonista, logró tal impacto que fue transmitido en más de cinco países y doblado a varios idiomas.

Y aunque salió del aire hace ya varios años, el programa aún permanece en la memoria de quienes crecieron viendo algunos de los capítulos; sin embargo, con el pasar de los años también han salido a la luz algunos detalles e historias sobre la vida de los actores que participaron en el programa.

Pues aunque no es el caso de todos, algunos integrantes del elenco tuvieron episodios negativos en medio de su participación en el programa y que marcaron sus vidas.

Exceso de odio, sexo tántrico, divorcios y ataques de ira son algunas de las historias que oscurecieron la inocencia d lo que fue participar en el programa Barney y sus amigos.

Aunque Barney era un programa dedicado al público infantil, con capítulos cargados de música e inocencia, inexplicablemente desató un efecto contrario en el público que estaba fuera del rango infantil; pues terminó desatando una oleada de odio entre algunas personas, especialmente, de jóvenes y adultos que reflejaron rechazo hacia el programa.

Esto se convirtió en artífice de violencia desmedida hacia los integrantes del elenco que recibieron amenazas y agresiones por parte de detractores.

El rechazo y las agresiones fueron reveladas en 2022 a través de Peacock, con un documental llamado 'I Love You, You Hate Me', en el que salió a la luz el otro lado del programa.

Se dice que todos estos temas lograron mantenerse privados en esa época gracias a que no había acceso a internet y redes sociales como en la actualidad; sin embargo esto no fue obstáculo para los acosadores que tomaron a Barney como referente para acosos, volviéndose un referente de víctimas de Bullying.

Hope Cervantes, una de las actrices que hizo de Tosha durante cuatro años, reveló que cayó en las drogas a causa de su pasado en la serie infantil; pues contó que recurrió a consumo de alcohol y estupefacientes como salida para evadir u olvidar su paso en el programa.

Otros actores que hicieron parte del elenco también confesaron en programas y entrevistas que fuero víctimas de amenazas de muerte, solo

Así como a ella, a muchos actores, actrices y creativos que participaron en Barney la vida se les hizo cuesta arriba en los años posteriores al show. Eran amenazados de muerte simplemente por aparecer en un programa adorado por buena parte de la población estadounidense, pero irritante para otra gran porción.