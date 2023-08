Cantante vallenato involucrado en caso de Nicolás Petro rompió el silencio

La detención del hijo del presidente, Nicolás Petro y de su expareja Daysuris Vásquez ha prendido un ventilador que está lejos de apagarse, salpicando a varias personas, entre las que se encuentran empresarios, políticos, narcotraficantes y hasta artistas, que habrían hecho parte de los delitos de los que los acusan.

Uno de esos presuntos implicados es Julio Cesar Rojas, cantante vallenato que fue mencionado por la Fiscalía en la audiencia a Nicolás Petro, ya que, según el ente investigador, el intérprete se encargaba de movilizar algunas sumas del dinero ilegal.

Ante la fuerte acusación de la Fiscalía, viendo que su nombre está en juego, el cantante vallenato decidió romper el silencio e indicó que: “No me he prestado ni para recibir dinero, ni para llevar dinero, ni entregar dinero a absolutamente nadie. No he recibido una llamada o un mensaje que me pidan o me ofrezcan llevarle dinero a alguna persona”.

Además, aseguró que sí conoce al hijo del presidente, pero que esto se debe únicamente a que fue contratado de manera profesional para cantar en dos fiestas donde él estuvo: "Quiero que me separen de ese tema, a mí me interesa que me conozcan por mi música, por mis parrandas y por las cosas bonitas que he hecho, no por algo que yo ni siquiera tengo nada que ver", afirmó Rojas.

Finalmente, decidió publicar un comunicado a través de su equipo de comunicaciones, donde resaltó su trabajo como artista y su comportamiento, alegando no tener ningún vínculo con dineros ilícitos: “A lo largo de mi carrera artística me he caracterizado por mantener un comportamiento ético y ejemplar, de lo cual pueden dar fe tanto mis allegados como las personas que han contratado mis servicios. Seguiré alegrando corazones a través del talento que Dios me dio y hasta el día que él lo permita”.

