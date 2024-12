Caso Catalina Leyva: Amigo de Andrés Cárdenas rompió el silencio; ¿Sospecha del novio?

El caso de Catalina Leyva , una joven de 24 años hallada sin vida tras acudir a una entrevista de trabajo en Bogotá, sigue generando conmoción y levantando preguntas.

Más de un mes después de su trágico fallecimiento, el testimonio de un amigo de Andrés Cárdenas, novio de la víctima, suma nuevos elementos a una historia ya envuelta en misterio y contradicciones.

Las dudas sobre Andrés Cárdenas en el caso de Catalina Leyva

Publicidad

Desde el inicio, las versiones de Andrés Cárdenas, pareja de Catalina Leyva, han sido objeto de escrutinio. Inicialmente, Cárdenas afirmó que la joven había desaparecido durante la noche, pero más tarde cambió su declaración, asegurando que su desaparición ocurrió por la mañana.

Este giro generó dudas en la familia de la víctima, que insiste en que Catalina planeaba pasar la noche en casa de su novio. En medio de estas contradicciones, un testimonio crucial emerge.

Publicidad

Amigo de Andrés Cárdenas rompió el silencio

En entrevista con el portal ' La Red Viral', Luis , un amigo cercano de Cárdenas, afirmó que conoció a Andrés en la universidad y recuerda que él y Catalina vendían sándwiches; además reveló detalles sobre la relación de la pareja, describiéndola como respetuosa y amorosa por lo que en principio no cree que él sea culpable.

"No, no creo la verdad. Él la consentía mucho, él mantenía muy pendiente de cata, se tenían mucho respeto, siempre me dijo que respetaba los espacios de ella", respondió al medio.

Sin embargo, también admitió no tener certeza sobre la posible implicación de su amigo en el caso. “No sé qué tanto sea culpa de Andrés ; ellos demostraban que se amaban”, afirmó. Este comentario, lejos de resolver el misterio, ha incrementado las dudas.

Publicidad

Luis comentó que Cárdenas ha sido visto de fiesta tras la muerte de Catalina, pero cree que cada quien vive el duelo a su manera . También reconoció el derecho de los padres de Catalina a cuestionar a Cárdenas y envió un mensaje de apoyo a su amigo, esperando que se haga justicia.

Las evidencias que dejan más dudas

Publicidad

La investigación llevada a cabo por las autoridades apunta a que Catalina Leyva fue movida de un lugar a otro tras su fallecimiento . Según los forenses, su cuerpo presentaba signos de abuso y rastros de pasto en la espalda y glúteos , lo que sugiere que pudo haber sido arrastrada antes de ser abandonada en el sitio donde fue hallada.

Su familia señala que Catalina pudo haber caído en una trampa tras ser contactada por una conocida, quien la presentó a otra persona. Este dato, junto con las contradicciones en el testimonio de Andrés Cárdenas, fortalece la teoría de que su muerte no fue accidental.

Un caso que exige justicia

El dolor de la familia Leyva es innegable. Mientras luchan por obtener respuestas claras, el caso de Catalina sigue despertando el interés público. “Esperemos que se haga justicia”, fue el mensaje que el amigo de Andrés envió en su entrevista reciente.

Publicidad

Mira también: Paramédicos habrían robado a papá e hijo accidentados en accidente de tractomula en Bogotá