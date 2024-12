Novio de Catalina Leyva reaparece a hablar de los hechos ¿le envió mensaje antes de morir?

La lamentable muerte de Catalina Leyva continúa generando interrogantes y nuevas declaraciones. La joven de 24 años salió de su hogar en Bogotá para asistir a una entrevista de trabajo el pasado 8 de noviembre, pero nunca regresó. Horas más tarde, su cuerpo fue encontrado en un paraje rural cercano al barrio Perdomo, en Ciudad Bolívar, al sur de la capital.

A más de un mes del hecho, Andrés Cárdenas, pareja sentimental de Catalina, habló por primera vez en una entrevista con la revista Semana. Durante la conversación, compartió detalles de los últimos momentos que pasó con ella y desmintió rumores que han circulado desde entonces.

Según Cárdenas, Catalina no dio detalles sobre la naturaleza de la entrevista de trabajo, limitándose a decirle: “Amor, es una entrevista de trabajo, no te preocupes”. La confianza en su pareja lo llevó a no cuestionar más, ya que, según sus palabras, Catalina era “una mujer muy de casa, muy de estudios y muy familiar”.

Sin embargo, Andrés admitió que la joven estaba algo ansiosa antes del encuentro, un sentimiento común en este tipo de situaciones. “Me decía: ‘Amor, todo va a salir bien, no te preocupes’” , agregó.

¿Catalina Leyva asistió a una entrevista para modelo de plataformas íntimas?

Una de las teorías que surgieron tras el hallazgo del cuerpo fue que Catalina podría haber asistido a un estudio webcam. Esta versión se basó en fotografías enviadas a una persona identificada como “Catalina WC”. Andrés desmintió esta posibilidad categóricamente, asegurando que tales insinuaciones no correspondían con la personalidad de su pareja.

“Esas versiones no tienen sentido. Catalina no era ese tipo de persona”, enfatizó en la entrevista, dejando claro que las imágenes no prueban nada relacionado con un supuesto vínculo con actividades webcam.

Una foto clave que enciente de las alarmas en el caso de Catalina Leyva

Un detalle clave en la investigación es una fotografía que Catalina envió a Andrés antes de desaparecer. En la imagen, aparece un hombre de espaldas en la zona donde finalmente fue hallado su cuerpo. Según Andrés, en su momento no sospechó nada extraño: “Pensé que era un parquecito o algo. Nunca imaginé que algo malo pudiera pasar”.

La foto que Catalina Leyva tomó a un hombre /

No obstante, esta declaración contrasta con lo dicho por los padres de la joven en el podcast 'Más allá del Silencio' con el periodista Rafael Poveda. Según él, Catalina expresó miedo al enviar la foto a su pareja.

Foto que Catalina Leyva compartió /Foto: redes sociales

Esta aparente contradicción entre las versiones pone en duda la credibilidad de Andrés, quien inicialmente habría mencionado el temor de la joven, pero luego lo negó.

El caso de Catalina Leyva sigue siendo un misterio. Mientras las autoridades continúan investigando, las declaraciones de Andrés Cárdenas han despertado más preguntas que respuestas, dejando abierta la incertidumbre sobre lo que realmente ocurrió aquel fatídico día.

