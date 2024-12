Caso Catalina Leyva: salen a la luz dolorosas imágenes del entierro

El caso de Catalina Leyva, una joven de 24 años que fue hallada sin vida tras acudir a una entrevista de trabajo, ha generado una ola de indignación y desconcierto en Bogotá.

Catalina salió el pasado 8 de noviembre con la esperanza de conseguir una oportunidad laboral, pero su historia terminó en un triste desenlace en un potrero del barrio Perdomo, al sur de la ciudad.

Su familia y su novio, Andrés Cárdenas, se aferran al recuerdo de Catalina mientras exigen justicia y respuestas claras. Según los reportes iniciales, la joven compartió en tiempo real su ubicación con Andrés, lo que permitió localizarla, pero el hallazgo solo trajo más dolor.

Catalina, estudiante de diseño gráfico, acudió al lugar de la entrevista tras ser llevada en moto por Andrés. Aunque la oferta laboral presuntamente estaba vinculada a trabajos de modelaje webcam, la familia aún no tiene certeza de cómo fue contactada ni quiénes estaban detrás de la cita que la llevó a su destino final.

Apenas una hora después de su desaparición, la policía encontró su cuerpo. El informe de Medicina Legal confirmó lo peor: Catalina había sido abusada y violentada.

La necropsia detalló signos de estrangulamiento y sofocación, lo que indica un nivel de violencia extrema. Su padre, visiblemente afectado, expresó: “Creemos que quien hizo esto la conocía o dejó el cuerpo para que lo encontráramos”.

Fotos del entierro de Catalina Leyva

Andrés Cárdenas, pareja de Catalina durante 15 meses, compartió un emotivo homenaje en sus redes sociales. En un video acompañado de una canción melancólica , Andrés publicó imágenes del funeral de Catalina y momentos felices que compartieron juntos.

En su mensaje escribió: "Mi vida, esto no es un adiós. Siempre seremos tú y yo hasta el fin del mundo. Te amo, y no sabes la falta que me haces. Juntos soñábamos con un futuro eterno y construir un imperio, pero ahora solo me queda extrañarte".

1 of 4 Dolorosas imágenes del entierro de Catalina Leyva Foto: Redes sociales del Andrés Cárdenas 2 of 4 Dolorosas imágenes del entierro de Catalina Leyva Foto: Redes sociales del Andrés Cárdenas 3 of 4 Dolorosas imágenes del entierro de Catalina Leyva Foto: Redes sociales del Andrés Cárdenas 4 of 4 Dolorosas imágenes del entierro de Catalina Leyva Foto: Redes sociales del Andrés Cárdenas

La relación de la pareja se destacó por su pasión compartida por las motocicletas y su emprendimiento de donas, ‘Donutwich’. Ambos eran estudiantes del Politécnico Grancolombiano, y Andrés fue quien ayudó a Catalina a ingresar a esta institución. Ahora, la fortaleza de su vínculo ha sido objeto de escrutinio, mientras la familia busca justicia por su hija.

El dolor de la familia Leyva se agudiza con la falta de avances en el proceso judicial. Las autoridades aún no han identificado a los responsables ni aclarado cómo se organizó la entrevista laboral que llevó a Catalina a su muerte.

La comunidad y colectivos sociales han alzado la voz para exigir justicia, y el caso ha puesto en evidencia los riesgos que enfrentan las mujeres al acudir a este tipo de ofertas laborales sin garantías de seguridad.

El caso de Catalina Leyva no solo deja preguntas sin resolver, sino que también expone una realidad preocupante: la vulnerabilidad de las mujeres ante engaños y crímenes en contextos de aparente normalidad . Su familia, su novio y amigos claman por respuestas que permitan honrar su memoria y evitar que tragedias similares se repitan.

Mientras tanto, Bogotá sigue conmocionada, conmovida por la historia de una joven que salió en busca de un sueño y encontró un destino fatal.

