Las mujeres tienen citas solo para COMER gratis, según estudio

Más de 800 mujeres fueron encuestadas para una investigación, la cual arrojó un resultado sorprendente.

A cada una de ellas les preguntaron los verdaderos motivos por los que aceptan tener una cita con un hombre.

El estudio publicado en Social Psychological and Personality Science, demostró que entre el 23% y el 33% de mujeres confesaron tener el encuentro casual solo porque quieren disfrutar un buen plato de comida, es decir, sus intereses no están netamente enfocados en conocer la persona, sino saiar su apetito.

A este tipo de personas se les conoce en el mundo como “foodies”: alguien que establece una cita con alguien por quien no tiene un interés romántico, con el fin de obtener una comida gratis.

Una de las encuestadas confesó que lleva soltera hace un gran tiempo y acepta salir con chicos diferentes cada vez con más frecuencia solo porque no le gusta cocinar.

"La verdad yo acepto muchas invitaciones a salir porque me da pereza cocinar, no tengo pareja estable hace un par de años porque pienso que es un gasto y una limitación innecesaria, si algún chico me llama la atención puede suceder de todo pero sin compromiso alguno, en la semana puedo llegar a salir con cuatro o cinco hombre distintos, me agrada que me inviten a comer porque un día puede ser en un sitio elegante y otro simplemente en la calle, también es una estrategia si tuviera que elegir pareja en algún momento", aseguró.

Así mismo, la investigación dedujo que aquellas que recurren a este tipo de citas son de personalidades como maquiavelismo, narcisismo o que en algún momento presentaron un problema psicológico.