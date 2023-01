Un estudio revela por qué las mujeres tardan más en llegar al orgasmo

Según el estudio la mayoría de los casos en los que la mujer tarda para llegar al orgasmo tiene que ver factores con fisiológicos, psicológicos, funcionales o farmacológicos. Pese a estas advertencias algunas mujeres también pueden experimentar esto debido a la falta de estimulación antes y durante las relaciones sexuales.

La investigación realizada por la revista médica 'Journal of Sexual Medicine' a 645 mujeres de unos 30 años, heterosexuales y con pareja estable, evidenció que las mujeres tardan 13,46 minutos exactos en llegar el clímax.

Parte del “tratamiento” es aprender a explorarse y olvidar el pasado. Según el portal 20 minutos, estos son los principales motivos por los que puedes tardar en llegar al clímax, situaciones que debes evitar:

Experiencias negativas en el pasado: sabemos que el pasado siempre vuelve, pero no debemos permitir que se quede con nosotros para siempre. Si has tenido malas experiencias has de cortar por lo sano y centrarte en el hoy.

Estás estresada: tienes que intentar relajarte y disfrutar del momento. Olvídate del trabajo, de los niños por unos minutos y piensa en ti.

Calladita no estás más guapa: para disfrutar en pareja ha de haber una buena comunicación y cuando estamos en la cama, más todavía. Conecta con tu pareja comentándole que es lo que más te gusta que te hagan. Decirle qué es lo que realmente te apetece en ese momento.

No te masturban bien: hay veces que no recibimos el estímulo apropiado, ya sea por vergüenza, falta de práctica... Una buena masturbación en los preliminares asegura poder llegar al clímax.

Falta de apetito sexual: el NHS indica que el deseo sexual puede disminuir si los niveles naturales de testosterona de la mujer caen. Es importante conocer a qué se debe esta falta de apetito. Tu médico podrá recomendarte una terapia de reemplazo hormonal si el problema es insuficiencia hormonal.