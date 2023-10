Claudia López ruega a votantes no obstruir vías para evitar inmovilizaciones en elecciones

A las 8:00 a.m. de este domingo 29 de octubre inició en Colombia la jornada de elecciones regionales, entre las que se elegirá al nuevo Alcalde de Bogotá; también serán elegidos ediles, concejales, diputados y gobernadores.

Los primeros en hacer presencia en esta jornada fueron el presidente, Gustavo Petro, y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quienes invitaron a los colombianos a ejercer su derecho al voto con completa responsabilidad.

La mandataria de los capitalinos hizo presencia desde muy temprano en el Puesto de Mando Unificado dispuesto en Bogotá y desde donde se monitorea en tiempo real el transcurso de esta jornada electoral.

Desde allí Claudia López se dirigió a la fuerza pública y a la ciudadanía, entregando un parte de tranquilidad y garantías en los 962 puestos de votación instalados en Bogotá para que los ciudadanos ejerzan su derecho libre a elegir Alcalde, concejales y ediles en las 20 localidades de la ciudad.

Publicidad

En medio de su pronunciamiento, López hizo una serie de recomendaciones a los votantes ya que el clima y la movilidad pueden generar contratiempos; por eso hizo un llamado a los ciudadanos a programar con tiempo sus recorridos hasta los puntos de votación para que logren ejercer su derecho al voto dentro de los horarios establecidos.

Así mismo, invitó a tener precauciones en cuanto al clima, advirtiendo que los pronósticos para hoy apuntan a que habrá lluvias durante la jornada electoral, "por lo que le recomendamos a los ciudadanos votar temprano y en todo caso salir abrigados, con chaqueta y paraguas".

"Habrá equipos de bomberos y atención de emergencias distribuidos en la ciudad en caso de que se presente cualquier tipo de emergencia, en particular por las lluvias", agregó Claudia López.

Publicidad

En cuanto al tema de seguridad, la alcaldesa informó que Bogotá cuenta con 10.000 miembros de la Policía Metropolitana y Nacional que custodiarán el proceso electoral y garantizarán la tranquilidad en la ciudad.

"También están distribuidos en la ciudad 1.300 agentes de tránsito y 70 grúas para garantizar la atención oportuna de cualquier siniestro vial y garantizar la movilidad", expresó López, quien además hizo un pedido especial a los conductores, a no transitar por vías no permitidas y a no obstaculizar las calles con parqueos indebidos.

"Rogamos a los ciudadanos que van en sus vehículos a votar que no hagan mal parqueo. Usen los parqueaderos o el servicio de parqueo en vía. No obstruyan ninguna vía con mal parqueo para permitir la adecuada circulación en todos los puestos de votación", dijo la mandataria de los bogotanos.

Por último, se dirigió a los jurados electorales y al personal de todas las entidades, policía y fuerza pública a quienes les expresó gratitud por su trabajo para garantizar el certamen electoral.

Publicidad

"A los ciudadanos nuestra invitación a que salgan a ejercer su derecho y deber de participación y elección libre y democrática", puntualizó la alcaldesa, Claudia López.

También puedes ver: ¿Te comerías una lombriz viva? 😨ReTóxicos capítulo 12