¡Clavado con BIKINI en primer plano! Ana Lucía Domínguez encendió las redes

Ana Lucía Dominguez se lanzó al agua y puso a sudar a más de uno con diminuto traje de baño, la hermosa bogotana mostró sus atributos y de paso contó cómo hace para mantenerse así de regia.

“Todos los días estoy en la búsqueda de nuevos ejercicios, tratando de comer sano (sobre todo en las noches) todavía estoy lejos de mi objetivo, se me nota un poco la celulitis, pero no me obsesiono, ahí voy”, escribió.

La actriz recomendó los alimentos como colágeno en polvo, avena y masajes con creas de café. Aseguró que le dijo adiós a la leche de vaca y que usa fajas para diferentes horas en el día. Sin duda, anda muy juiciosa.

“Les mando un beso”, con este mensaje concluyó su publicación, pero usó dos videos para mostrar cómo entraba al agua… imágenes muy sensuales que demuestran que está mejor que nunca.





