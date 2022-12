“Como analista político es buen futbolista”: las críticas a Daniel Torres en redes

Daniel Torres, jugador del Alavés y de la selección Colombia, publicó en su cuenta de Facebook un video en el que se refirió al acuerdo de paz logrado entre el Gobierno y las Farc.

En el vídeo, el ex Independiente Medellín rechaza lo acordado y asegura que la paz no llegará si “Jesús no es el centro de la negociación”.

Usuarios de redes sociales publicaron cientos de críticas contra el futbolista, comentando que como “analista político es un buen futbolista” e incluso, algunos más duros, aseguraron que “si jesucristo hubiera querido ayudar no llevaríamos 56 años de sangre y muerte, colabore señor futbolista”.

Daniel Torres pasó de ser borracho de cantina a ser pastor de iglesia pregonero del #No. Bonita moral. — El Cani (@DavidKanniu) September 28, 2016

que loco, si jesucristo hubiera querido ayudar no llevaríamos 56 años de sangre y muerte, colabore señor futbolista. — Tato Cepeda (@TatoCepeda) September 28, 2016

Como analista político, Daniel Torres es un gran volante de contención... — José Carlos García R (@JoseCarlosTecno) September 28, 2016

El video de Daniel Torres no representa lo que todos los cristianos opinamos sobre el #ProcesoDePaz.



Fin del comunicado. — hrestrepo (@HRestrepo) September 28, 2016

"Cualquier decisión va a ser mala para el país porque El Centro de la negociación no fue Jesucristo" pic.twitter.com/YdPk36plei — DMPM (@DianaPortacio) September 28, 2016