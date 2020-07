Tener intimidad resulta placentero cuando no hay solo penetración, sino compenetración de la pareja. Los sexólogos han dicho en reiteradas oportunidades que la comunicación es clave para lograr sexo increíble.



Aunque es importante preguntar a tu pareja ¿dónde le gusta que la toquen? Hay ciertas partes del cuerpo que son consideradas erógenas en los hombres y estimularlas puede volverlos locos.









Te puede interesar: ¿Por qué algunas personas prefieren masturbarse a tener sexo?



Las zonas erógenas no se concentran solo en el área genital de los hombres, sino que hay unas zonas que generan una mayor conexión entre su cerebro y sus sensaciones.



- Miembro: Esta es quizás la más importante porque tiene más de 4 mil terminaciones nerviosas (la mitad de las que tiene el clítoris). El frenillo es la parte más sensible y al hombre le encanta que estimulen esa zona.



- Escroto: Es la bolsa que cubre los testículos y es muy sensible. SIn embargo, la que se conoce como rafe que es la que atraviesa de los testículos al miembro que es el doble de sensible y al estimularla los hombres se enloquecen.



- Perineo: la zona que que va del escroto al recto. Si se estimula bien el hombre puede experimentar máximo placer.



- Muslos: esta zona resulta muy exitante para ellos porque está cerca a la zona íntima. Prueba con apretones, caricias y masajes en esa parte.



- Orejas, cuello y nuca: estas partes son esenciales, especialmente en el juego previo antes de la penetración.