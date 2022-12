¡Cómo si fuera su mascota! Mujer paseó DESNUDA a la amante de su esposo

El curioso incidente ocurrió en un humilde barrio de San Pablo, Brasil; una mujer corto el cabello, desnudó y paseó a la amante de su marido.

Sus protagonistas: Una esposa, su mejor amiga y la amante. La última, encontrada con el esposo de la enfurecida mujer que luego de verla en la cama con su pareja, la agredió y la ‘sacó’ desnuda por el vecindario.

La encargada de grabar, la mejor amiga de la ‘mujer oficial’ del caballero, que, por cierto, no aparece en el video.

Medios locales confirmaron que la señora (la esposa), fue capturada y es acusada de tortura, amenaza, heridas leves, injuria, difamación, crimen de intolerancia y violencia contra la mujer.

Con este mensaje empezó a circular el video en redes sociales: “No me importa lo que piensen o dejen de pensar. Mostraré cómo se trata con las traidoras de un hombre casado. Así capturé a esta puta de mi marido… ex marido desde hoy”.

Así fue registrado por medios locales:

