Comunidad golpeó a joven acusándolo de ser ladrón y todo era un error

Tremenda golpiza recibió Leonel Enrique Silva luego de que lo confundieran con un ladrón.

Publicidad

El hombre relata que cuando caminaba por las calles de Neiva, repentinamente, un auto lo cerró y empezaron a acusarlo de un supuesto robo.

Confundido, Leonel constantemente negaba ser el presunto ladrón y sin permitir que demostrara lo contrario fue golpeado.

Publicidad

“Ese día iba saliendo acá al mediodía a almorzar y subí a Los Pinos a comprar unas bolsas con las que yo trabajo. Bajando por toda la vía 50 un carro me cerró y dijo que yo era un ladrón”, comenta el hombre.

Publicidad

Te puede interesar: Ciclista holandés en grave estado de salud tras espeluznante caída en la Vuelta a Polonia

Publicidad

Posteriormente, cuando la Policía llegó al sitio las víctimas del robo explicaron que el hombre era inocente y fue dejado en libertad.

Publicidad

El joven denunció a los agresores que tomaron justicia por sus propias manos.

“Casi me matan por esa equivocación y yo tengo mi conciencia tranquila, yo soy vendedor. No sé por qué me confundieron”, agregó la víctima.