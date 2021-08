COVID-19: En Bogotá y otras ciudades escasean vacunas de Sinovac

Según la información entregada a BLU radio , en algunos puntos de Bogotá donde se están vacunando miles de personas, empiezan a escasear las segundas dosis de Sinovac contra el COVID- 19. Por esto, el Distrito ha concentrado sus esfuerzos en vacunar en los puntos más grandes para avanzar con el esquema de vacunación.

Varias personas han asegurado que, pese a que han hecho largas filas, en diferentes puntos de vacunación, no han podido aplicarse la segunda dosis de Sinovac.

“La verdad está imposible, no hemos podido conseguir, nos dicen que vayamos a Movistar (…) Cuando llegamos, unas filas extensas y nos dicen que no, que ya se acabaron desde medio día. En este momento no sabemos a dónde ir”, aseguró un ciudadano.

Por su parte, Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), reconoció que en las próximas semanas tendrán que llegar más vacunas de Sinovac para continuar con la meta de inmunización.

“Es importante mencionar que, si bien la farmacéutica Sinovac le ha entregado 12 millones de dosis al país, en este momento estamos esperando las dosis que estaremos recibiendo en las próximas tres semanas”, puntualizó.